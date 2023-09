Maxime Notte (Bois-de-Villers) : "J’aimerais arriver à vingt-cinq buts"

Pourquoi as-tu quitté Lustin en fin de saison, alors que vous étiez champions en P3?

Je pense que j'étais vraiment à la fin d'un cylcle, j'aurais certainement aimé rester à Lustin, mais j'ai senti que les deux coaches, José Toyos et Gregory Gilles, voulaient rajeunir les cadres.

Et comment as-tu atterri à Bois-De-Villers?

Cela faisait quelques années que le président Gaël Seleck, voulait m'attirer dans son club : chaque année, il me faisait mon contrat sur un carton de bière (sic). Et comme je ne jouais quasi plus avec Lustin, j'ai accepté de les rejoindre : je n'avais de toute façon plus de proposition.

En P3, comment trouves-tu le niveau des équipes?

Pour être honnête, depuis le début de saison le niveau n’est pas très élevé, j'arrive à mes 35 ans, et je me sens encore super bien sûr le terrain.

9 buts en 5 matches, c'est vraiment pas mal non?

Oui mais j'ai la chance d'avoir des gars qui courent à ma place (sic), l'équipe est de qualité et je suis souvent bien servi, maintenant il est vrai qu'il faut quand même les mettre au fond.

Le club a failli monter fin de saison dernière via le tour final. Et cette année?

Je pense que nous avons l'équipe pour à nouveau jouer le tour final, mais cela va surtout dépendre des équipes B présentent dans la série, qui sont au nombre de 7, cela pourrait bien évidemment influencer le championnat.

Et toi, à la vitesse que tu marques, tu penses en mettre combien cette saison?

J'aimerais arriver à la barre des 25 buts, mais le plus important c'est l'équipe et non moi.

Malgré le poids des années, tu penses encore pouvoir jouer combien d'années?

Du moment que le corps suit ça ira, Mais cela dépendra surtout du bon vouloir de madame (sic), mais jouer une saison avec mon beau-fils Nino serait pour moi l'apothéose de ma petite carrière.