Jolis records aux nationaux de relais

Les trois plus belles performances reviennent au Smac, sur 4x400 mètres, aux cadettes de l'Arch, sur 4x800 mètres et aux cadets de l'Arch, sur la même distance. Le quatuor du Sambre et Meuse Athlétique Club sacré Champion Junior il y a quelques semaines décroche, cette fois en "toutes catégories", le titre de vice-champion de Belgique. "L'objectif de Romain Jacques, Gabriel Garcia, Alexandre Otjacques et Luca Laurent était d'améliorer le record national 4x400 mètres U20 de 03.17.65. Ils réalisent un véritable exploit, en explosant littéralement ce record vieux de 34 ans en le portant à 03.15.85, s'adjugeant par la même occasion la médaille d'argent en toutes catégories derrière l'Excelsior Bruxelles", commente, fièrement Serge Moreaux. Les quatre mousquetaires effacent par la même occasion le record junior du club, datant de 2015 et détenu notamment par des certains Benjamin Hougardy et Eliott Crestan.

Les 4 cadettes de l'Arch, Lucie Widart, Emma Loyens, Maud Rulot et Julia Bodart signent la médaille de bronze, et décroche un nouveau record du club, en 9.59.45. Forcément, elles mettent un petit coup de pression sur les garçons, Lucas Barthel, Bastien Milazza, Florent Labar et Barnabé Chiliade. S'ils se battent pour la première place, à mi-course, ils concèdent quelques mètres aux leaders, pour finalement franchir la ligne d'arrivée à la seconde place, un titre de vice-champion de Belgique en poche, et un nouveau record de club pulvérisé de 18 secondes.

Les plus expérimentés ne sont pas en reste! Le quatuor de masters du Smac, composé de Fabrice Pasque, Jérôme Demaerschalk, Jonathan Godfroid et Mathieu Putzeys, prend part au 4x1500 mètres. S'ils franchissent la ligne d'arrivée à la 7e place en toutes catégories, ils se retrouvent 3e dans la catégorie des masters, avec un chrono de 17.49.07.

Les résultats des relais

CADETTES

4x100 mètres

10. Arch 00.52.08

4x800 mètres

3. Arch 09:59.45

8. Ocan 11:19.54

CADETS

4x800 mètres

2. Arch 08:36.03

7. Ocan 09:42.00

SCOLAIRES HOMMES

4x800 mètres

5. Arch 08:13.78

TC HOMMES

4x400 mètres

2. Smac 03:15.87

4x1500 mètres

7. Smac 17:49.07