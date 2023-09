26-11, 18-13, 24-11, 15-11.

CINEY: Dhaens 1, Beguin 6, Legros 2, Van Meerbeeck 13 (2x3), Ronveaux 16 (3x3), Vanhorsigh 11 (1x3), Delire 13, Bouqué 2, Colin 7, Medjo 10, Dachelet.

L'écart de division s'illustre immédiatement: auteur d'une grande intensité défensive, Ciney pousse Sprimont à la précipitation alors que Van Meerbeeck, d'un bon coup de poignet, montre la voie en attaque (19-10, 6e). Dans la seconde partie du quart-temps, les adolescentes liégeoises s'émancipent davantage et ont plus de répondant. C'est 26-16 à la 10e.

Si Beguin tente de mettre du rythme, Ciney propose un basket plus brouillon, moins posé, mais se sauve par quelques coups d'éclat (39-22, 16e). En pleine rotation, les Bleues sont ensuite en perte de vitesse, tout profit pour Sprimont qui punit en transition. C'est 44-29 au repos.

Même si le match ne semble pas lui échapper, Ciney maintient une certaine pression défensive, lui permettant à récupérer quelques ballons pour des paniers faciles. Ceci est mélangé à une belle adresse: 68-40, 30e.

La qualification assurée, la jeunesse s'octroie du temps de jeu et tente de se montrer, avec plus ou moins de réussite. "S ans Bechoux, il était intéressant de voir comment les autres allaient prendre des initiatives. Ça s'est vu mais pas encore assez à mon goût, relate le coach, Jurgen Van Meerbeeck. Offensivement, nous avons chamboulé quelque peu les systèmes afin que, justement, certaines prennent plus de responsabilités. Il reste du travail à ce niveau. En défense, la rigueur est présente mais elle n'est pas régulière. Nous sommes encore dans l'apprentissage. On laisse trop croire que nous pouvons gérer, au lieu d'enfoncer le clou. Ce n'est pas se créer une identité. J'ai hâte de voir quand toutes seront opérationnelles. "