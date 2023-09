Un 20 sur 20 pour les Angels en écolage

Deux Angels à l’Euro

Les cadets du club, qui ont accueilli beaucoup de minimes cette saison, ont encore l’un ou l’autre match à leur programme, dans la poule Silver. "Ils sont en apprentissage, mais ne se débrouillent pas trop mal", signale l’ex-joueur et arbitre international d’un club qui a vu deux des siens, Arthur Heymans (22 ans) et Édouard Vanheer (30 ans), être appelés chez les "Red Hawks", pour aller disputer le Championnat d’Europe à Prague, à partir de ce dimanche. "Édouard, c’est sa première sélection en seniors et je ne pense pas qu’il en ait eu chez les jeunes. Mon fils est repris en équipe nationale depuis les U18. Mais cela risque d’être fort compliqué pour la Belgique, dans une poule avec l’Allemagne, qui fait partie des grosses nations, la Suisse et Israël, qui aligne beaucoup de joueurs évoluant aux États-Unis."

Second terrain à Namêche

Chez les Black Bears, on n’affichait pas de grandes ambitions, à l’aube de cette campagne. La D3 a néanmoins clôturé son championnat en entérinant son sauvetage. "Pour la D2, tout va se jouer ce week-end, lors de Leuven – Borgerhout, explique le président, David Delvenne. Si Leuven s’impose, on descendra d’office. Dans le cas contraire, il faudra aller gagner chez les leaders de Hoboken la semaine suivante. Il y a donc peu d’espoirs… Nos équipes féminines de softball ont terminé en 4e et avant-dernière positions. C’était une année de transition, avec beaucoup de nouvelles et une coach qui n’avait pas l’expérience nécessaire et a fait de son mieux."

La saison n’est pas "négative" pour autant pour le club, qui a agrémenté ses installations namêchoises d’une seconde surface de jeu, destiné au softball et aux jeunes. "Un point positif, salué par les autres clubs et la Ligue, qui l’utilise une semaine sur deux, pour son programme Elite Softball. Et nous restons en discussions avec la Ville pour d’autres aménagements", évoque le dirigeant d’un club qui tiendra un stand sur la "Promenade des Ours" ce week-end, lors des Wallo andennaises.