Sylvain Moniquet au courage: "Je n'avais qu'une envie: aller au bout" de la Vuelta

S’il rêvait d’un grand résultat pour son troisième Grand Tour et même d’une victoire d’étape, atteindre Madrid, dans ces circonstances, a été une victoire en soi pour le grimpeur de Landenne. Surtout quand on connaît le niveau qu’il y avait sur cette édition passionnante de la Vuelta. Mais il a dû se contenter de plusieurs échappées dans la première partie de l’épreuve et d’un dernier coup d’honneur, samedi, sur l’ultime étape difficile, entre Manzanares El Real et Guadarrama, où il s’est classé dix-septième après avoir bataillé dans un groupe de costauds, avec le futur vainqueur Wout Poels, l’incontournable Remco Evenepoel, Marc Soler, Romain Bardet ou Geraint Thomas.

"J’ai terminé ce Tour d’Espagne au mental", ajoute encore Sylvain Moniquet. "Cela n’a vraiment pas été évident. Physiquement. Et mentalement: ce n’était pas gai de finir loin, lâché, ne parvenant parfois pas à suivre le gruppetto. Les gens ont dû se demander pourquoi je finissais si loin à chaque fois. Mais je peux vous dire que je me suis plus surpassé pour ne pas abandonner que pour obtenir un Top 5. Je me suis vraiment battu pour aller au bout. J’avais fait tant de sacrifices pour ce Tour d’Espagne, avec les stages de préparation."

Sur le papier, son troisième Grand Tour aura donc été le moins bon par rapport à sa première Vuelta, en 2021, ou son Giro de l’an passé, quand il s’était classé quatrième au sommet de l’Etna. Mais le Namurois de 25 ans a fait valoir sa force de caractère ces trois dernières semaines, en conclusion d’une saison qu’il n’avait pas commencé comme il le souhaitait avant de monter en puissance avec son premier podium et une troisième place sur le Tour de Hongrie et de hautes prestations comme avec sa huitième place sur une étape du Tour de Suisse et une onzième place au classement final du Tour de Pologne.

Il va maintenant récupérer, se soigner et voir ensuite s’il sera encore actif cette saison.