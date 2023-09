L’esprit combatif de Loyers plaît à Thomas Jaume

Déjà une identité collective

Si les Loyersois, défaits pour leurs deux premières rencontres de championnat, n’enchaînent pas encore les bons résultats, Thomas a visiblement trouvé chaussure à son pied: "L’intégration des nouveaux joueurs, sept tout de même, se passe super-bien. En dehors du terrain, une identité collective est déjà en place. L’équipe est assez jeune, tout le monde est sur la même longueur d’onde et a envie de progresser. Il y a un esprit combatif qui me plaît beaucoup, et qui ne se retrouve pas partout."

Menés de 28 points samedi dernier, les Rouges n’ont en effet jamais baissé les bras, n’échouant finalement qu’à six petites unités d’Esneux: "Les victoires ne tombent pas encore mais pas de stress, le club a la volonté de mettre en place un groupe sur le long terme. On ne s’attendait pas à performer de suite mais on s’inquiétera si la machine ne tourne toujours pas au second tour, sourit-il. Nous avons tendance à mal commencer et devons gagner en constance. Le but est de faire de notre grosse intensité défensive, que nous n’arrivons pas encore à mettre durant 40 minutes, notre marque de fabrique. Offensivement, le coach veut mettre en place un jeu construit, qui repose sur des systèmes très spécifiques. C’est donc normal que nous ne soyons pas encore au point avec une toute nouvelle équipe."