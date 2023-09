Le Mondial de cyclocross à Namur en 2030?

Cyclocross rime désormais avec Namur en Belgique. L'épreuve de la Citadelle ne cesse de gravir les échelons, au niveau de sa renommée, chaque saison. "Il y a tout pour faire un Championnat du monde, ici", entend-on régulièrement après la manche de la Coupe du Monde. Ce Mondial est bien dans le viseur de la Fédération belge de cyclisme. "Pour le bicentenaire de la Belgique, en 2030, nous avons le projet d'organiser plusieurs Championnats du Monde, commente Tom Van Damme, le président de la Fédé belge. Celui sur route à Bruxelles, celui sur la piste à Heusden-Zolder et celui de cyclocross à Namur. Cela dépend bien évidemment de la ville et de la région. On peut dire que le Championnat d'Europe organisé en novembre dernier à Namur était une réussite. Namur, avec sa Citadelle, dispose d'un cadre splendide, avec une dimension historique aussi au niveau du vélo. C'est selon moi le plus beau parcours en Belgique pour le cyclocross."