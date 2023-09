La corrid'Anima clôture le challenge Anima avec une soixantaine de participants

Pour boucler la boucle, pas moins de 176 athlètes prennent par à l’épreuve gesvoise, vendredi soir. Sur le petit parcours de 5 kilomètres, le footballeur Victor Duchene troque ses crampons contre ses baskets l’espace d’une soirée, avec succès. "Je me décide à peine une heure avant la course, en revenant de l’école, et avant le match du lendemain. Nous démarrons calmement avec les autres concurrents et puis je prends mon rythme et me retrouve en tête. Le second s’accroche durant deux ou trois kilomètres, et puis j’entends son souffle de moins en moins. Je termine finalement avec une douzaine de secondes d’avance", raconte le vainqueur, qui termine devant Audric Delhauteur et Ludovic Watrin. Chez les dames, l’athlète de l’Ocan, Maya Dussard, ajoute une victoire de plus à son palmarès déjà bien rempli. Juliette Beaupain et Amandine Anglade complètent le podium.

Les athlètes du 10 kilomètres, sous la forme de deux boucles de 5, sont moins téméraires que ceux du cinq, puisqu’après le premier tour, il n’y a plus qu’Anthony Devillet en tête. Il se retrouve donc seul en tête sur la longue distance. "Après l’arrêt des coureurs du 5 kilomètres, je n’ai plus qu’à gérer ma course pour finir avec un chrono correct sur un parcours plutôt rapide", raconte Anthony, qui termine avec plus d’une minute d’avance sur Paul Platbrood et Dimitri Housiaux. En pleine préparation pour le marathon de Valence, qui se déroule en décembre, Francine Legrand se rassure et écrase la concurrence. Elle termine avec plus de 7 minutes de rab sur Céline Famerée et près de 10 minutes sur Sabine Chiliade. "Le parcours est très joli et relativement vallonnée. Cela monte et descend beaucoup, ce qui me rend encore plus heureuse de cette victoire. Comme sur toutes les manches du Challenge, l’ambiance est très chouette", précise la gagnante.

Avec une soixantaine de participants, le Challenge Anima a conquis les inscrits, et a la capacité de grandir dans les années futures.

Les résultats

Classements du 5 kilomètres

HOMMES

1. Duchene Victor 00:17:25

2. Delhauteur Audric 00:17:37

3. Watrin Ludovic 00:17:38

4. Cartiaux Damien 00:17:49

5. Marquet Antoine 00:18:01

FEMMES

15. Dussard Maya 00:21:07

19. Beaupain Juliette 00:21:56

22. Anglade Amandine 00:22:18

29. Reniere Aude 00:23:36

32. Dessale Anais 00:23:56

Classements du 10 kilomètres

HOMMES

1. Devillet Anthony 00:38:16

2. Platbrood Paul 00:39:31

3. Housiaux Dimitri 00:39:43

4. Jerome Gilles 00:39:53

5. Tilkens Frederic 00:40:07

FEMMES

10. Legrand Francine 00:42:32

31. Fameree Celine 00:49:55

37. Chiliade Sabine 00:51:52

41. Massy Jodie 00:53:07

43. Melot Sophie 00:53:42