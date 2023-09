Karlijn Swinkels en ogresse remporte le Tour de la Semois

Et 1, et 2 et 3 ! La Néerlandaise Karlijn Swinkels a tout gagné sur l’AG Tour de la Semois: les deux étapes, le classement final et celui par points. La cycliste de la formation Jumbo-Visma s’était imposée en solitaire, vendredi, sur l’étape d’ouverture, à Vresse-sur-Semois, profitant de la supériorité numérique de son équipe dans la bonne échappée pour faire coup double d’entrée de jeu. Et se retrouver en position de force pour la deuxième et dernière étape, samedi, autour de Bertrix.