Beauraing a déjà conforté son statut de favori en P1 messieurs

"On a été solides. Dans la lignée de notre bonne préparation, en fait ,confie Bertrand Detal. Il n’y a pas vraiment eu de suspense. On les a pris à la gorge dès le début et on a bien géré jusqu’au bout."

Le joueur-entraîneur beaurinois tenait à ce que son groupe soit fin prêt pour les trois coups. "Je suis un adepte des tournois de préparation et, quand j’ai vu notre début de calendrier, avec des affrontements contre Ohey, à Lesse & Lhomme C, puis face à Doische, j’étais encore plus convaincu de l’intérêt d’en faire quelques-uns. Cela nous a permis d’être au point pour démarrer la saison. Après notre première sortie amicale, on avait vu ce qu’il fallait mettre en place. Et après la suivante, contre toutes des équipes promotionnaires, on a remarqué que cela s’imbriquait bien. Maintenant, je ne vais pas dire qu’on y verra plus clair après nos trois premiers duels. Mais on a déjà dominé un de nos gros concurrents."

Beauraing a, de ce fait, encore conforté son statut de favori. "On ne va pas se mentir, notre objectif est de terminer à l’une des deux premières places. Même si je ne connais pas tous les noyaux de la division, on ne peut pas viser moins. Mais cela ne veut pas dire qu’on va y arriver. Car, outre les confrontations avec les adversaires directs, plusieurs autres formations sont capables d’accrocher des points contre n’importe qui. Comme celle de Namur, avec tous ses jeunes qui s’entraînent avec la N2. Ou encore celle de Ciney, que j’ai trouvé super bien organisée quand on l’a rencontrée cet été. Il faudra se battre à fond aussi, contre elles."

L’effectif famennois n’a certainement pas été dévalué durant l’entresaison. "Ce qui me fait un peu peur, c’est qu’on n’est pas hypernombreux. Mais qualitativement, on est plus forts. Maxim Lepoivre, Théo Lambilotte, Nicolas Pieroux et Thomas Pochet ne sont plus là, mais on a accueilli deux mecs d’expérience et de bon niveau avec Geoffrey Boitrelle, venu de Floreffe, et Aurélien Gillard, revenu de Dinant, où il était joueur-entraîneur de la P3 l’an dernier. Et on a fait monter le passeur de P2, Alessio Spaccatrosi, chez nous. Il montre beaucoup d’envie et une super mentalité. Je suis d’ailleurs content de tout le groupe", précise Bertrand, qui n’a finalement pas trouvé de successeur au coaching. "Ce n’est pas faute d’avoir cherché. On a eu pas mal de contacts, même. Mais, s’ils se disaient intéressés, les entraîneurs concernés se trouvaient bien là où ils étaient déjà occupés. Notre situation géographique n’aide pas non plus. Mais j’avais dit que je ne planterais pas l’équipe si on ne trouvait personne. Et j’ai repris le rôle sans regrets. Je souhaitais surtout pouvoir me concentrer sur le seul poste de joueur. Mais je ferai une saison en plus comme coach sans problème. D’autant que le groupe est top."

Et si les résultats suivent, en prime…