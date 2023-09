Toupet se pose pas mal de questions

Stéphane Toupet attend donc impatiemment ce mardi soir pour que tout le monde puisse vider son sac: "Mardi, nous aurons une franche discussion tous ensemble, il est plus que temps que chacun puisse faire son autocritique. Il faut que les joueurs comprennent que si la saison passée fut une réussite, cela est dû en grande partie à leur envie de se montrer, de tout donner pour le maillot. Cette année, il ne suffit pas de paraître mais de prester au lieu de se critiquer les uns les autres".

Diskeuve: "Tous responsables"

Du côté des joueurs, le capitaine Cyril Diskeuve ne cherche pas à remettre son coach en question: "Nous sommes responsables de ce qui se passe actuellement, explique-t-il. C’est nous qui jouons et non le coach, il est grand temps que l’on réagisse en équipe. Dans le cas contraire, nous partons droit dans le mur." Il tient tout de même à ajouter: "Le coach a des principes et nous devons les respecter, mais je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes pour l’instant, il faudrait peut-être déroger à certains de ces principes, dit-il. Nous avons des joueurs dans le groupe qui ne savent hélas pas s’entraîner à deux reprises par semaine. Constant Broyer, pour ne citer que lui, fait partie de ceux-là, il est je pense très important pour l’équipe et nous en avons besoin sur le terrain et non sur le banc."

Comment Beauraing réagira-t-il contre Evelette, ogre de la série ? La réponse tombera dimanche, avec ou sans Toupet sur le banc.