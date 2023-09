Onhaye: la bonne copie de Steeno

On ne pouvait évidemment attendre du petit attaquant qu’il vienne taquiner les grands défenseurs brabançons dans le trafic aérien. Mais il les embêta, avec sa vivacité et sa technique. "Je devais faire beaucoup de pressing et fermer les angles vers le milieu défensif", poursuivait le numéro 17 onhaytois, qui se créa la plus grosse possibilité du premier time. "J’aurais pu la mettre au fond, sans le bel arrêt du gardien. Pour le reste, j’ai subi beaucoup de fautes. L’une a valu la rouge à l’adversaire et une autre a donné le coup franc à la base de notre second but."

Deux faits qui ont donc pesé, sur le déroulement d’un match pas si simple à négocier pour son équipe. "Jodoigne a joué fort bas, avec cinq défenseurs. Ce n’était sans doute pas notre meilleur match, mais on a su prendre les trois points, alors qu’on sortait d’une grosse semaine", soulignait Clément, qui enchaîna par une autre victoire importante le lendemain, avec la P2, contre Gedinne (3-2). Avec un but à son actif (le premier) et, au final, ses deux équipes en tête de leur division respective. Il y a pire, comme week-end !