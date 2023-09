Les filles de l’Étoile Basse-Sambre ont le moral

Pour vivre une saison tranquille, l’EBS a recruté une nouvelle joueuse. Marie Menanteau est arrivée de France où elle évolue au club du Mans en Nationale 1. "Elle est assimilée A5. Nous venons juste de la découvrir puisqu’elle est arrivée samedi pour ce premier match mais nous avons déjà pu constater qu’elle s’intègre parfaitement dans l’équipe."

La cohésion fait la force

Et pourtant elle arrive dans un groupe où chaque joueuse se connaît parfaitement. Vence Mandelaire joue depuis 16 ans sous les couleurs auvelaisiennes. Manon Doucet est arrivée vers l’âge de 13 ans au club. Alicia Dubois a pratiquement toujours évolué à l’EBS, hormis deux ou trois saisons à Vedrinamur. Il ne s’agit donc pas d’une équipe de mercenaires. "Et Marie est arrivée avec la bonne attitude, se réjouit Christelle Blanchart. Marie a remporté trois rencontres. Vence Mandelaire un match et elles ont remporté le double. Samedi, toutes les filles se sont encouragées et coachées. C’est très positif pour l’avenir. Il faut dire que nous voulons mettre en avant la notion de plaisir dans cette équipe. Evidemment, nous voulons gagner le plus de rencontres possible mais sans pression. Dans ce contexte, la cohésion de l’équipe peut faire la différence par rapport à certains de nos concurrents. Maintenant, nous ne rivaliserons probablement pas avec Vedrinamur ou Malonne, qui possède des joueuses mieux classées et dont certaines s’entraînent beaucoup. Mais nous voulons juste éviter une des deux dernières places, celles de relégable." Jamoigne ayant déjà déclaré forfait, il n’y a plus qu’une équipe à laisser derrière elles.

La saison des Auvelaisiennes devrait donc être intéressante à suivre.

C’est l’occasion de s’intéresser de plus près au sport féminin et de mettre en valeur les performances de joueuse locales épaulées par une jeune Française. Marie Menanteau n’a que 23 ans. Manon Doucet affiche 27 printemps au compteur. Vence Mandelaire n’a que 22 ans et Alicia Dubois, qui a décidé de jouer moins cette saison, n’est âgée que de douze mois de plus. Gagner un ticket pour une quatrième saison en Superdivision d’affilée serait une belle réussite pour ces jeunes femmes.