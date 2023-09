Les aînées sur le parquet du hall Octave Henry dès octobre

Et à en croire les premières réactions, l’enthousiasme est partagé par le public. "Si ça prend, nous avons la volonté d’ aller plus loin et d’élargir la démarche à d’autres disciplines. Puis, pourquoi ne pas créer un championnat avec le concours des clubs…", conclut l’ échevine des sports.

Plus d’informations sur "Les Grannys du Basket-ball" sur le site de la Ville de Namur ou par téléphone (081/247290). Séances le mardi de 11h à 12h15 au Hall Octave Henry à Saint Servais, dès le 24/10.