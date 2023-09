Le mérite sportif de Fernelmont a été remis

Comme la cérémonie n’a pas eu lieu à cause de la crise du Covid, certaines récompenses ont été remises à des équipes pour leurs résultats en 2020 et 2021.

Titrée en D1, l’équipe masculine de badminton a été félicitée. Idem pour l’équipe de D2 messieurs, titrée en D3. Celles-ci n’étaient pas présentes car en compétition ce samedi. Toujours en badminton, les jeunes de 12 à 15 ans et les jeunes de 15 à 17 ans ont été récompensés pour leur titre de champions de la Province.

Pour rester dans les sports de raquette, l’équipe de D4 et l’équipe de D6 du TT Tillier ont été saluées, avec un peu de retard, pour leurs résultats en 2020 et 2021. Et en tennis, l’équipe de D5 de Franc-Waret a été félicitée pour son titre en coupe de la province Namur/Luxembourg et pour avoir atteint les 1/2 finales des Nationaux. Enfin, Caroline Delforge et Marie-Caroline Motte, deux pongistes du Vedrinamur qui ont fait leurs débuts au club du Tillier, ont reçu un prix. Elles ont été sacrées championnes de Belgique en double dame et Marie-Caroline a été championne en super-division.

En basket, l’équipe dames du BC Fernelmont, championne de P2, donc montée en P1, a été saluée. Mais elle était absente, en match ce samedi. La présidente du club, Dominique Klein, a reçu une coupe pour son engagement au sein du club.

Aussi des sports de combats

Thomas Herpigny a été félicité pour ses résultats en kick-boxing. À 19 ans, il a décroché le bronze aux derniers championnats régionaux.

En course à pied, Aurélien Lefèbre a reçu une coupe pour avoir été le premier belge au marathon de Paris, en un peu plus de 2h. Cela représente une vitesse moyenne d’environ 17km/h ! Il a aussi représenté la Belgique en triathlon aux championnats du monde de XTerra. Clément Cassart, lui, se caractérise plutôt par les très longues distances. "J’aime courir dans le désert. Ici, je vais prendre le départ du demi marathon des sables en Égypte (120km) et le marathon des sables au Maroc (240km)", lance-t-il.

En athlétisme, le jeune athlète du SMAC Luca Laurent a aussi été récompensé pour ses résultats sur 100, 200 et 400m.

En cyclisme

Le club cycliste de Marchovelette, qui additionne les victoires, a été récompensé. Le président du club représentait ses sportifs: "Nous comptons 76 victoires pour la saison dernière, toute catégorie confondue. Nos jeunes sont âgés de 8 à 18 ans. L’un de nos anciens membres le plus connu est Sylvain Moniquet."

Enfin, en football, un jeune arbitre de 19 ans, Maxence Gilson, a été mis à l’honneur. Le président du club de Fernelmont lui a été élogieux: "Sans arbitre, on ne joue plus au foot. Maxence est un jeune talent prometteur, dans quelques années, il pourrait arbitrer au plus haut niveau."