Kinif: "On va bosser pour forcer la chance"

Antépénultièmes avec deux points sur douze, les Meutis ont pourtant sorti un bon match à Warnant (3-0). "Notre première mi-temps était très correcte, explique Gilles Kinif. On avait une belle possession et on amenait pas mal de centres. On a même une balle qui va sur le poteau. Mais comme face à La Louvière, sur la première action de l’adversaire, on se fait surprendre. C’est encore un but gag. Après une intervention du gardien, la balle rebondit sur la poitrine de l’attaquant qui n’a plus qu’à marquer. C’est le pire des scénarios, à nouveau, contre une équipe comme Warnant très difficile à bouger." Pourtant, Meux n’a pas abdiqué. "J’ai dit à la pause à Palate que ce match allait tourner, je le sentais, on était dans le coup. Mais le deuxième but nous tue. C’est comme ça, la chance n’est pas avec nous pour le moment alors que tout réussit à nos adversaires. On va bosser pour forcer la chance et arracher une première victoire samedi contre le Stade verviétois. Peu importe la manière, on doit s’imposer."

Pas encore marqué

Muet depuis l’entame du championnat, "Gilou" n’est pas inquiet. "Ce n’était que mon premier match comme titulaire après avoir loupé l’Union (blessé) et commencé les deux autres sur le banc. J’ai perdu quelques kilos par rapport à la saison dernière et je me sens bien. Dimanche, avec Coco (Marion) devant, j’ai pas mal décroché pour amener des ballons vers les côtés. Mais quand les ballons arrivaient devant le but, on ne trouvait personne. Et à l’inverse, quand on était dans le rectangle, les ballons n’arrivaient plus. C’est en équipe qu’on doit relever la tête ", conclut Gilles qui espère maintenant enchaîner les matchs dans le onze de base.