Karabagli: "J’ai entendu craquer"

De deux à quatre mois sur la touche

Cette blessure, c’est un coup dur pour Arquet et le joueur, en pleine bourre depuis son retour dans son club formateur, cet été. "C’est sûr, je me sentais bien depuis la reprise. Après une saison blanche suite à divers petits soucis alors que j’aurais pu partir en Turquie, j’ai beaucoup travaillé pour revenir et les efforts commençaient à payer. Moralement, j’avoue que ce n’est pas facile à vivre. Mais c’est la vie, ça devait arriver, je vais bien me soigner pour revenir en forme le plus vite possible."

L’indisponibilité du joueur passé quatre ans par le Sporting de Charleroi dépendra du verdict du spécialiste. "Si opération il y a, j’en ai pour trois à quatre mois sur la touche, explique Fatih. Si pas, on parle de deux mois. C’est vraiment dur à entendre mais il y a pire".