Bryan Michels: un splendide premier but pour lancer Ciney

Pas de chance pour Bryan Michels, son splendide but pour lancer Ciney vers la victoire contre St-Symphorien (3-1) n’a pas été filmé. Mais l’ex-Aischois le gardera bien en tête, surtout que c’est son premier sous ses nouvelles couleurs. Tous les jeunes du club présents à l’occasion de la présentation des équipes aussi. "Il est beau, c’est vrai, mais mon intention première était de centrer pour Jérôme Claude, reconnaît Bryan. Je suis à 30 m du but quand je reprends en un temps la transversale d’Arthur (Poncelet). Le ballon lobe finalement le gardien et termine au fond". Bien dans ses baskets depuis son arrivée dans le Condroz, Bryan espère que ce succès va définitivement lancer Ciney. "Ça n’a pas été facile, surtout qu’on est un peu retombé dans nos travers à 2-0. Mais l’essentiel est là et avec le retour de joueurs comme Antoine ou Dehon, je suis certain qu’on va vivre une belle saison. Restons prudents mais nous avons une équipe pour jouer autre chose que le maintien." Th.M.