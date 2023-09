Aurélien Duvivier s’est "fortement calmé"

Aurélien, comment avez-vous débarqué à Lustin ?

Cela faisait deux ou trois années que le coach lustinois José Toyos me voulait dans son équipe, j’étais d’ailleurs, le premier transfert entrant cette saison.

Mais pourquoi avoir accepté de les rejoindre seulement maintenant ?

Le projet de cette année m’a directement convaincu, l’équipe est je pense très costaude afin de jouer les premiers rôles.

Comment se passe votre intégration ?

J’ai tout de suite senti que le groupe était très solidaire et cela a fortement facilité mon arrivée, j’ai d’ailleurs inscrit 4 buts en seulement 3 rencontres, coupe et championnat confondu. Je me suis hélas de nouveau blessé.

Ce n’est pas la première fois ?

Je n’ai que 26 ans, j’ai été opéré des croisés à l’âge de 19 ans et deux fois du ménisque. J’ai refait dernièrement une IRM, qui n’a heureusement rien révélé de grave.

Quelles sont les ambitions de l’équipe pour cette saison ?

Nous voulons atteindre au minimum le tour final, soit par le gain d’une tranche soit par le classement final. Pour ma part, j’aimerais atteindre la barre des 15 buts.

Dans le monde du ballon rond, vous avez souvent été critiqué pour votre "sale caractère". Cela va mieux ?

Il est vrai que sur un terrain, je n’étais pas le plus aimé par mes adversaires (sic), mais je me suis fortement calmé. J’essaie de ne plus avoir cette étiquette sur le dos. En dehors des terrains, je suis quelqu’un qui aime rire et s’amuser, prendre du plaisir avec mes amis. Et à Lustin, ils savent ce que veut dire faire la fête…