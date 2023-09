P1 : Une défaite au goût amer pour Flavion

Cartes jaunes: Petrisot, Hendrick, Delcourt, Michel.

Buts: Koné (1-0, 15e), Leclercq (2-0, 59e), Delcourt (2-1 pen., 61e).

Dinantaise: Delaite, Taminiaux (56e Michel), Dujardin (86e Misse Misse), Herman, Fontaine, Nazé, Koné (71e Loriers), Igot, Richard (78e Makuenga), Agnelli, Leclercq.

FLAVION: Unver, Bodart, Goossens (71e Vanmackelbergh), Zingle, Deghorain, Cheront, Petrisot, Lamour, Delcourt, Pessleux (46e Collard), Hendrick.

L’entame du match se fait sur un mode mineur. Il faut attendre le quart d’heure pour que Koné, servi par Nazé, mette à profit la première occasion visitée. Les visiteurs ne parviennent que trop peu souvent à inquiéter Delaite, mais manquent de chance à la 44e, quand Deghorain frappe la latte, sur une reprise de la tête. Au second time, les Flavionnais, coachés par le Dinantais Laurent Lecocq, prennent le jeu en main en pressant haut. Mais comme au premier acte, les Dinantais mettent à profit un contre, mené cette fois par Dujardin pour Leclercq, qui double la marque. La réaction visiteuse est immédiate, avec un penalty transformé par Delcourt. La fin du match est une histoire de penaltys… Si Leclercq en obtient un, son tir frappe le montant. Dans les derniers instants, Delaite semble accrocher son opposant alors qu’il filait au but. M. Denis, estimant le contact trop léger, siffle la fin du match dans la foulée, au grand dam des visiteurs. "Tout le monde a vu ce penalty, sauf lui", fulminait Laurent Lecocq. "Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs"."Juan Dujardin, auteur d’une excellente rencontre, reconnaissait la prestation insuffisante." Parfois, on doit savoir gagner en jouant moins bien."