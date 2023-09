Un retour réussi pour le MF Seillois

Pour le retour à l'échelon national, les Seillois n'ont pas fait dans la dentelle face aux Mosans du BV Mont. Après avoir viré en tête au repos (5-0), les ouailles de Sylvain Depas ont maintenu le rythme et signé un succès retentissant (10-1). A noter l'excellent arbitrage de M. Canivet. "Nous avons montré nos qualités, notre facilité à marquer, à jouer et à nous trouver, se réjouissait le coach andennais Sylvain Depas. Si je n'ai que onze joueurs dans le noyau, je sais que je peux compter sur eux. Nous avons disputé un gros match et pouvons aller sereins à Halanzy." "Il y avait trois, voire quatre, classes de différence, regrettait le capitaine mosan Denis Boussifet. La saison s'annonce longue et dure. Le but est d'éviter la dernière place, descendante."