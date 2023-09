St-Gérard idéalement placé

Flawinne B 7 - Ham B 0

Les "Hannetons" prennent les visités à la gorge durant les vingt premières minutes, sans pour autant tromper le gardien René Jacques. Les Namurois laissent passer l’orage et, après une latte de Siscot, trouvent l’ouverture via Cléda. Le remuant duo Siscot-Lemoine creuse l’écart en deux minutes. Dur pour les Sambriens. L’envoi de Michaux passe de peu à côté. Les hommes de Jérémy Jacques sortent plus, après dix minutes de reprise difficile, et alourdissent le score par Siscot, Lemoine, Parez et Viaggi.

Falisolle-Aisemont 0 - Emines B 9

Les Bruyérois carburaient à la super ce dimanche et les Coalisés en ont fait les frais. Un doublé de De Walque et des roses de Michaux et Lauwers les avaient mis sur orbite avant la pause. Seumaye (3), Michaux et Campers allaient saler la note en seconde armure.

Lesve-Arbre B 0 - Floreffe 8

Le T1 visiteur, Vincent Collet, n’aura fait aucun cadeau à son ancien club. Les doublés de Matteo Paris et Vanderwauwen l’avaient déjà rassuré avant les citrons. Le mentor des "Bleus" faisait ensuite tourner son effectif, ce qui permettait à Beqiri, Mathis Paris (2) et Lesire de participer à la fête.

Mazy 7 - Salzinnes-Namur 1

Les Namurois trouvent l’ouverture par Djokoto, sur penalty. Après la demi-heure, Van Tielen signait un doublé qui renversait la vapeur. À la 44e, le visiteur Kona était exclu (la 3e rouge en 5 matchs pour les Salzinnois). Dussart en profitait pour creuser l’écart. À dix, les hommes de Nicolas Pierlot craquaient à la reprise. Dussart et Van Tielen (3) annihilaient leurs derniers espoirs.

St-Gérard 3 - Sauvenière B 2

Les Brognois se sont créé les meilleures possibilités au premier acte, plus encore après le but de Désirant à la 2e. Henriquez et Pascal confortaient leur avance. Les Gembloutois ne baissaient pas les bras. Piengeon et Koninckx ramenaient l’espoir chez les "Wawas", sans pour autant arracher le partage.

Auvelais B 0 - Moustier B 6

Les visités ont résisté durant 20 minutes, avant de s’écrouler. Fournier (2), Reims et Dorval garantissaient une avance de 4 buts aux "Zèbres" à la pause. Fournier et Cerfaux ajoutaient deux pions pour les visiteurs, avant que ceux-ci ne gèrent leur large avance.

Onoz 1 - Taviers B 2

Le duel entre le Standario et la Jeunesse fut assez équilibré. À la 33e, Hasevoets signait le 0-1. La reprise restait indécise, avant que Vandevoir ne double la mise hesbignonne. Le but de Roucour était trop tardif. Les visités ont manqué de réussite en touchant 4 fois les montants via Maufroid, Van Aerschot, Philippart et Roucour.

Temploux B 4 - Jemeppe B 2

Au but de Mathieu, le "Chimiste" Cacciatore répliquait. Hernaelsteen et Mathieu réalisaient le break avant la pause. Fadeur rendait l’espoir aux Sambriens. Le coup franc de Dessart fixait les chiffres.