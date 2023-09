Spy au rendez-vous

Cartes jaunes: L.Dubois, Beaufayt.

Buts: Hanicq (0-1, 9e), Y. Boujabout (0-2, 49e), Marchal (1-2, 87e).

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Ravet (67e De Maglie), Nama, Beguin (55e Joaris), Camara, L. Dubois, Jacquet (55e Beaufayt), J. Dubois, Kurbali (71e Dubucq).

SPY: Nicolas, Ficheroulle, Verstraete, Hanicq (72e Rigo), Duchesne (72e Barzin), Malengreaux (65e Delcommene), Lisman, Y. Boujabout, M. Boujabout, Francotte, Motte.

Le mariage du président Matisse aura-t-il fatigué certains organismes ? Sur la feuille, côté Anhée, on retrouve le nouveau transfert Vedat Kurbali. Spy progresse intelligemment et obtient un corner que Hanicq reprend de volée hors portée de Galand (0-1). Anhée, par Nama, sort ensuite de sa réserve et se crée quelques belles occasions. Mais Nicolas veille aussi au grain. Sur la gauche, toutefois, Malengreaux en fait voir de toutes les couleurs à Ravet. À ce moment, le bloc de Spy joue un peu trop bas. Chez les Mosans, Camara récupère de nombreux ballons, mais la suite est moins bonne. En face, les Rouches ont l’art de laisser venir avant de repartir à fond les manettes par Hanicq, Duchesne et Malengreaux.

Dès la reprise et toujours sur une passe en profondeur du second nommé sur Y. Boujabout, le marquoir saute d’un chiffre (0-2). Un nouveau but qui libère les uns et tombe comme un cheveu dans la soupe pour les autres. Mais il ne manque pas grand-chose à ces autres pour rivaliser avec les toutes bonnes pointures. En fin de match, Marchal atténue la note. Mais on en reste là.