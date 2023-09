Somzée remporte le choc contre Philippeville

Florennes 1 – Denée 3

Mis sur orbite par l’autogoal de Rasic (0-1), les Denéens s’envolaient grâce au doublé de Bourgeois (0-3). M. Diez sauvait l’honneur florennois dans les dernières minutes.

Flavion B 2 – Nismes B 3

Piret (0-1) et Bellenger (0-2) ponctuaient la domination nismoise. Somme pensait tuer tout suspense dès la reprise (0-3). C'était compter sans le sursaut visité, incarné par Hotelet (1-3) et Collinet (2-3). "Nous avons raté notre début de match, avant de nous réveiller dans le dernier quart d’heure", regrettait le T2 visité, Yves Maenhout.

Jemeppe 2 – Auvelais 1

Difficile succès jemeppois, dans le derby de la Basse-Sambre. Après avoir raté un face-à-face, Legrain trouvait la faille à l’approche du repos (1-0). En contre, Costato égalisait peu avant l’heure de jeu. Sur un coup franc de Martinez, Dupont, de la tête, arrachait les trois points dans les dernières minutes.

Pesche B 2 – Et. Tamines 5

Auteurs d’une première période de haut vol, les "Étoilés" viraient confortablement en tête au repos (1-4) avant de gérer leur avance. Oostens (0-1 et 1-5), Dumont (0-2), Declunder (0-3) et Sacré (1-4) se sont partagé les buts taminois, Rais (1-3) et Dropsy (2-5 sur coup franc), les buts des "Poires".

Ligny B 0 – J. Tamines B 5

Les Taminois sont-ils (enfin) lancés ? Leur plantureux succès chez les "Grognards" le laisse penser. Marcelli (0-1, 0-2 et 0-3), El Houssini (0-4) et Moretti (0-5) ont donné au score des allures de forfait.

"Le score n’est pas sévère. Il reflète la différence entre les équipes", lançait, lucide, le T1 visité, Frédéric Frate.

Somzée 2 – Philippeville 1

Disputé devant une belle chambrée, le choc a tenu toutes ses promesses. En début de match, le visiteur Beck, mal retombé, se fracturait le poignet. Berdoyes déflorait la marque sur coup franc (1-0). Aynan doublait la mise sur un débordement et un centre en retrait de Zeki Belle (2-0). Dos au mur, les "Étoilés" prenaient plus de risques. Le but de Vanden Brande était trop tardif (2-1, 81e).

"Nous avons toujours été dans la maîtrise", souriait le T1 visité, Frédéric Belle.

Moustier 1 – Biesme B 0

Les Zèbres poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Le but de Caubergs, à la 41e, a suffi à leur bonheur.

Surice B 2 – Lesve-Arbre 2

Premier point pour les Coalisés de Lesve-Arbre grâce, entre autres, aux buts de Pietracupa (0-1) et Jeanmart (0-2). Rapidement menés, les Fromagers ont couru après le score, ont imposé leur physique et arraché le partage via Barthels et Schmetz.

"Le match aurait dû être plié au repos", regrettait le T1 lesvois Manuel Delcourt.