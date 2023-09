Pas moins de 176 concurrents vendredi soir au départ de la Corrid'Anima, à Gesves, sur les deux distances reines de 5 et 10 km. Sur le petit parcours, la victoire revient à Victor Duchene et Maya Dussard. Le 10 km, un peu moins populaire, permet à Anthony Devillet et Francine Legrand d'ajouter une ligne de plus à leur palmarès de coureur.

Moins de 100 à Oignies

Petit succès pour la Course MJ'Vais à Oignies samedi, avec un peu moins de 100 concurrents au départ. Répartis sur les deux distances de 5 et 10 kilomètres, les 95 participants ont pourtant eu une météo agréable. Corentin Gondry et Chloé Recloux s'imposent sur la petite distance et Luc Leroy et Coralie Naveau en font autant avec 5 bornes de plus dans les jambes.

ÉQUITATION

Le décès de Grégory Watelet

L’organisateur du jumping international de Courrière Grégory Watelet (avec son quasi homonyme de Clavier) et propriétaire des écuries "La Sandry" est décédé samedi dans ce village d’Assesse à l’âge de 46 ans. Nos condoléances vont à la famille et au milieu équestre dont il était passionné.