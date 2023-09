Pessoux garde le cap

Nouvelle victoire pour Pessoux qui a réussi à se sortir du piège tendu par Pondrôme. Une belle performance pour les joueurs de Jean-Philippe Set-Marie qui signent un joli douze sur quinze en cette entame de championnat. "C’est une victoire méritée. Nous avons joué notre jeu et un super match", lançait l’entraîneur des visiteurs à l’issue des débats. "Nous voulions gagner cette rencontre pour rester en haut du classement. C’est chose faite. Maintenant, j’ai vu une très bonne équipe de Pondrôme qui, je le pense, va faire mal à de nombreuses formations dans ce championnat". En pleine reconstruction, Pessoux vit un début de saison de rêve. "Nous avons reconstruit cette équipe avec des anciens joueurs de P1 ou de P2, mais notre objectif n’était pas de jouer la tête. Maintenant, les joueurs en veulent et veulent aller le plus loin possible en continuant sur cette belle lancée. Certes nous perdrons encore des matchs, mais en attendant, je suis super heureux de l’implication de mon groupe."