19-33, 17-22, 16-24, 15-27

BELGRADE: Beca 8, Vandeckerckove, Demars 3, Davreux 12, Pretto 5 (1x3), Hucorne 4, Trausch, Cerquarelli 5(1x3), Bampolineza 6, Mommer 12(2x3), Lhoest 2, Debry

CHARLEROI: Roberts 18 (5x3), Heath, Butler 23 (2x3), Samardzic 3, Zeczvic 3, Adzeh, Venskus 4, Smout 3 (1x3), Prepelic 2, Makwa 26 (3x3), Izaw-Bolavie 12, Kuta 12

Il y avait longtemps que le Hall omnisports "José Tyssaen" n'avait plus accueilli pareille affluence mais il est vrai que jamais encore il n'avait proposé une telle affiche avec la venue d une équipe de Charleroi (D1) pratiquement au complet.

Plus grands, plus lourds et surtout plus rapides, les Carolos affichaient d'emblée leurs ambitions et l'avance de dix points que les Namurois rêvaient de préserver le plus longtemps possible fondait comme neige au soleil puisqu'après trois minutes le marquoir indique 12-12. La différence de niveau est criante comme l'atteste le 19-33 au terme du premier quart-temps (soit 9-33) qui ne laisse déjà plus de place au mince espoir d'exploit que nourrissaient les Belgradois.

Et pourtant, alors que le spectre d'une correction planait sur les têtes namuroises, ces derniers trouvaient les ressources nécessaires pour réagir notamment par l'inusable Beca à l'origine d'un 6-0 qui forçait le coach carolo à user d'un temps mort. Mais aussi par le toujours très culotté Davreux: 36-55 à la pause.

L'issue est alors connue mais il reste 20 minutes aux Verts pour se faire plaisir et c'est ce qu'ils ne manquent pas de faire avec pour faire se lever le public une bombe sur le buzzer de Mommer pour clôturer le troisième quart: 52-79. Roberts, Butler et Nakwa terminent le boulot pour le Spirou alors qu'en face le coach Didier Thémans offre à chacun la joie de monter sur le parquet: 67-106.

Que du bonheur pour des Belgradois d’abord un peu stressés

Que ce soit au niveau de l'organisation au moins autant que sur le terrain, le club de Belgrade a réussi haut la main sa soirée historique pour la venue du Spirou de Charleroi. Mais ce succès ils le doivent également aux Carolos qui s'étaient déplacés avec le noyau presque au complet, preuve s'il en est du respect porté à la formation belgradoise.

Meilleur marqueur avec 26 points dont trois bombes, le joueur carolo Marlon Nakwa, s'en explique. «En déplacement face à des équipes de divisions inférieures nous sommes toujours attendus et nous le savons. Ce match il fallait le prendre au sérieux et c'est ce que nous avons fait car la coupe est un objectif et nous voulons faire mieux que la demi-finale de l'an passé. Belgrade a montré de bonnes choses mais nous avons malgré tout su être dominants tout le match.»

"On a fait notre match"

Malgré un écart de près de quarante points, les Belgradois affichaient tous des étoiles plein les yeux.

«Le début de match a été très compliqué, constate le coach namurois Didier Thémans. Sans doute avons-nous été un peu stressés mais c'est principalement Charleroi qui a été très bon. Nous avons fait notre match et n'avons que du positif à en ressortir. Ça a été une belle aventure pour tout le club.»

Même constat pour l'ailier Vincent Mommer. «J'ai eu peur de passer à côté de mon match car j'ai très mal commencé mais après être sorti quelques minutes j'ai enfin su trouver mes marques et que dire si ce n'est que ça a été génial de jouer ce match. On a pu mesurer le grand écart qu'il y a entre nos deux divisions. Rien n'était facile, nous avons été mis sous pression tout le temps mais ce match restera dans mes plus beaux souvenirs de basket, d'autant qu'il est probable que je n'aurai sans doute plus une telle opportunité qui se présentera à moi. Que du bonheur.» O.C.