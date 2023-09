P2B namuroise : Onhaye B seul au commandement

Premier revers des Gedinnois, qui redoutaient ce déplacement sur un synthétique. "On a commencé à jouer à la 46e, déplore Olivier Cornet. On n’est pas rentré dans le match et on a laissé jouer une belle équipe, avec des offensifs percutants. Après la pause, on a davantage gagné les duels pour revenir à 3-2, mais on s’est exposé à des contres. Augustin Mathieu a cependant fait le boulot."

Havelange 2 – Bioul 1

Le premier acte est à l’avantage des Bioulois qui s’installent dans le camp visité. Suite à une passe en retrait de Jadot vers le gardien, Sbaa surgit pour ouvrir le score. Après la pause, les "Mauves" remontent avec de meilleures intentions. À l’heure, Coene rétablit la parité avant de renverser la vapeur sur coup franc à la 75e.

Onhaye B 3 – Gedinne 2

Les Walhérois prennent l’ascendant et à la 13e, Steeno ouvre le score. Dix minutes plus tard, Graça Torres double les chiffres et Ferauge creuse l’écart avant le repos.

Au second acte, Gedinne opte pour le 3-5-2. M.Sohy réduit l’écart et à la 70e, Robinet relance le suspense, mais en vain.

Schaltin 3 – Assesse 1

Les "Mauves" ont confirmé le succès signé à Bioul. Les Schaltinois mettaient la pression et dès la 6e, Simon trouvait l’ouverture. Trois minutes plus tard, Horion doublait la mise.

Au second acte, Dewanckele rendait espoir aux Assessois, mais à la 67e, Mullens consolidait le succès visité.

Malonne 4 – Pondrôme 2

Après avoir contraint Petigny et Onhaye B au partage, Malonne tient sa première victoire. Les Verts infligent même aux Famennois leur premier revers de la saison. "On s’est battu nous-mêmes", lance Pierre Devuyst.

Malonne se lance à l’assaut du goal adverse et B. Hennaux entame la marque. Peu après, Deheneffe double les chiffres. À la reprise, Pondrôme relève la tête et Matagne relance le suspense. Dans la foulée, A. Hennaux rétablit les distances et Libouton corse l’addition. Bernier, sur penalty, fixe les chiffres.

Thy-le-Château 0 – Petigny 1

Au premier acte, les "Métallos" dirigent les échanges, alors que les "Leus" procèdent par contre. On rejoue depuis dix minutes au second acte quand Baudaux plante l’unique but. Une victoire qui permet aux Couvinois de se replacer dans la course à la tranche.

Tarcienne 5 – Pesche 0

Les "Mauves" se ruent à l’assaut du but fagnard et à la 17e, Paulus déflore le score. Peu après la demi-heure, Baurant, sur penalty, double les chiffres.

Les Tarciennois poursuivent leur festival offensif après la pause, avec un doublé de Paulus et un but de Kamba Kalonga, qui donne au score des allures de forfait.

Profondeville 3 – Haversin 1

Les Mosans prennent un départ sur les chapeaux de roue avec dès la 4e, un but de Dache. Les Cinaciens répliquent et Focant remet les pendules à l’heure à la 19e.

Peu après l’heure, Dache rend l’avance aux "Rouges", sur penalty. À la 70e, Lincé consolide le succès mosan.

Vencimont 3 – Surice 2

Après un round d’observation, Vencimont prend l’ascendant et prend les commandes via Salmon. À l’heure, le buteur visité remet le couvert. Dans la foulée, Parmentier réduit l’écart. Van Hoecke hérite de la rouge et Surice poursuit à dix. Dion rétablit les distances, avant que Martinez ne soit exclu à son tour. Parmentier, sur penalty fixe les chiffres.