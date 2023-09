Cartes jaunes: Legros, Kouadio, Minon, Hanquet, Lambrechts.

Cartes rouges: Kouadio (2 c.j.), Legros (2 c.j.).

Buts: Lambrechts (1-0, 3e), Dessart (1-1 pen., 16e ; 4-2, 71e), Bukran (2-1, 27e), Legros (3-1, 40e), Henrotaux (4-1, 43e).

CONDRUSIE N: Minet, Legros, Hébette, Kouadio, Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Henrotaux, A.Defays (78e Piraux), Maillard, Lambrechts (91e Evrard).

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet (50e Struvay), Dessart, De Bona, Grégoire (50e Mohimont), Minon, Brebant, Desille, Fournaux, Pierard, Simon.

Dès le coup d’envoi, les Verts mettent toute la gomme et bousculent l’autre. Un premier ballon tombe dans les pieds de Lambrechts, qui ne se fait pas prier (1-0). Quinze minutes plus tard, une main d’un gars du coin écarte un chaud ballon. Et Dessart égalise (1-1). On croit Cheve remis en selle. Mais c’est son vis-à-vis qui en remet une couche. Tout d’abord par Bukran, à la réception d’un coup franc (2-1), puis par Legros (3-1) et, enfin, par Henrotaux sur balle arrêtée donnée dans le plafond, au second piquet (4-1).

Ce match tourne à la correction. Les Rouches sont pris à la gorge par un adversaire qui leur rend coup pour coup. Le coach visiteur remonte les bretelles et deux remplaçants sont appelés à jouer les pompiers de service. Ses ouailles donnent l’impression de pouvoir rendre la monnaie. Quant à revenir au score, il ne faut sans doute pas rêver ! Dessart ramène bien à 4-2. Mais même en jouant à 9 contre 11, suite aux exclusions de Kouadio et Legros, Les "Coccinelles" ne vont pas réussir à renverser la vapeur.

"Il y a deux lattes et un montant, mais je ne vais pas me servir de ces excuses pour expliquer notre contre-performance, confiait Michaël Desille. La concentration, l’application et surtout la détermination étaient de l’autre côté. Au niveau des duels, des seconds ballons, de l’engagement, du placement et des directives, mes joueurs sont franchement passés à côté. Il va falloir se remettre en question."

"Après un début de saison plutôt difficile, j’attendais une réaction de mes gaillards. C’est chose faite, se réjouissait Damien Trimboli. Il ne fallait pas laisser Chevetogne prendre ses marques. Nous l’avons pris à la gorge dès les premières minutes. Avant de le perturber dans sa façon de jouer. Et comme le ballon offert par Lopez De Fays a roulé pour nous, avec un 4-1 à la pause, nous pouvions voir venir. Une belle victoire qui tombe à point."