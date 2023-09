Les Nismois émergent

Cartes jaunes: Boigelot, Minet, Piret, Francotte, Horé, Fournier, Evrard.

Buts: Llinares (1-0, 35e), Brouir (1-1, 71e), Horé (2-1, 88e).

NISMES: Eugène, Minet (42e Nava Fernandes), Delpire (74e Cordioli), Llinares, Horé, Boudin, A. Fraiture (64e B. Fraiture), Lamort, Sanchez, L. Maistriaux (80e Jonckheere), F. Maistriaux.

GRAND-LEEZ: Delvaux, Piret (46e Kindermans), Fournier, Grégoire, Evrard, Brouir, Ligot, Boigelot (77e Streel), Francotte, Van Bets (50e Trigaux), Boreux (68e Atika).

Privés de Broutin et Hallaert (mollet), blessés, de Depotter, suspendu, de M. Fraiture (en mission), et de Libert, absent, les "Crayats" ont émergé face à des Gembloutois orphelins de Depireux (périostite) et Gilles, blessés. Le premier quart d’heure était légèrement à l’avantage de Gembloutois volontaires. Llinares commettait une faute sur Francotte. Eugène détournait le penalty frappé par Brouir. Seul au second poteau, Llinares se rachetait en exploitant un coup de coin (1-0). À l’approche du repos, Delvaux s’illustrait devant F. Maistriaux (45e). La tête de l’attaquant visité rebondissait ensuite sur la transversale.

Le début de la seconde période était semblable à celui de la première. "On est des victimes consentantes", haranguait pourtant le défenseur visiteur Arnaud Grégoire. Un message compris par Brouir, qui mettait la tête là où certains n’auraient jamais osé mettre le pied (1-1). Au cours d’une fin de match haletante, le ballon passait d’un rectangle à l’autre. Horé sortait du bois dans les dernières minutes. Sa frappe enroulée trompait un Delvaux impuissant (2-1). À noter l’excellent arbitrage de Johan Masset, contraint d’officier sans juge de ligne.