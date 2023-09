Les Meutis au-dessus du lot

Cartes jaunes: Van Vyve, F. Baudoin, Delobbe, L. De Becker, Diskeuve.

Buts: Delcorps (1-0, 8e ; 4-0, 41e), Moors (2-0, 24e), Farikou (3-0, 34e), Cloots (5-0, 73e ; 6-0, 78e).

MEUX: Pignolet, Van Vyve (71e Roldan-Simon), Bodart (3e A. Baudoin), Bastien, Farikou, Renzulli, Cloots, Delcorps (52e Soleil), Cinier, Toussaint, Moors (46e B. Dhyne).

BEAURAING: Delobbe, Robert (52e Minet), L. De Becker, Picardie, Pires, Ansiaux (46e Ronsijn), Suray (46e Broyer), F. Baudoin, Diskeuve, Ferreira (71e T. De Becker), Dardenne.

Ce sont les Famennois qui se créent la première belle occasion, mais Pignolet prend le meilleur face à Ansiaux. Les "Verts" réagissent de la meilleure manière qui soit, le coup franc de Bastien étant exploité par Delcorps. Peu après, Renzulli voit deux de ses tentatives arrêtées sur la ligne par L. De Becker et Suray. Cependant, peu avant la demi-heure, Delcorps centre pour Moors qui, de la tête, réalise le break. Peu après, le dédoublement sur le flanc gauche entre Cloots et Farikou permet à ce dernier de faire 3-0. Et à 4 minutes du repos, Delcorps tue déjà tout suspense (4-0). À la reprise, les "Bleus" tentent de réagir via Pires sur deux coups francs, mais Pignolet s’interpose. Et, aux 73e et 78e, Cloots, bien aidé par Farikou et Bastien, donne au score sa physionomie définitive.

"Je vais digérer cette lourde défait e dans les chiffres et la manière, avant de prendre une décision, martelait Stéphane Toupet, le T1 visiteur. Il me manque un leader sur le terrain et les joueurs ne m’ont pas rassuré du tout."

"Le seul point négatif est la blessure de Noa (Bodart), regrettait Clément Moors, le T1 des Meutis . Nous en marquons 6 sans encaisser. Je suis super-content."

"Nous avons été solides et aurions encore pu jouer une heure sans encaisser", se réjouissait Alexandre Cloots.