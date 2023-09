Les Clermontois se prennent au jeu

Philippeville B 0 – Somzée B 4

Les Etoilés attendaient ce duel avec beaucoup d’impatience. Trop ? Toujours est-il que les échanges sont assez équilibrés durant le premier acte disputé avec engagement mais aussi correction. C’est malheureusement pour les visités un auto but de Galante qui met les visiteurs en position idéale à la 23e minute. À la reprise, les Bleus s’emparent de la possession du ballon sans pour autant inquiéter leur hôte. D’autant plus que celui-ci se montre bien plus concret en zone de conclusion. Contesse, Ventura et Vandenbogaerde vont creuser irrémédiablement un écart peut-être sévère mais pas injustifié. À souligner l’excellent arbitrage du joueur somzéen Sébastien Dupuis.

Clermont 3 – Thy-le-Château B 0

Les Clermontois n’en finissent plus d’étonner positivement et cette fois, ce sont les Métallos qui en ont fait les frais. Ces derniers auront payé cash leurs quelques manquements comme à la 15e quand Arnould profite d’une erreur du gardien visiteur. Parti à la limite du hors-jeu, Devuyst va donner un avantage de deux buts aux Verts avant la mi-temps. À l’heure de jeu, Lardot va fixer les chiffres définitifs.

Bioul B 2 – Anhée 18

Privé d’entraîneur après la démission de Michaël Truant en semaine et pauvres en effectifs, les Sang et Or vont se retrouver à dix après la fracture du nez de Steenberghs. Les Orangés n’en demandaient pas tant même s’ils ne menaient que 0-3 à la pause (Pochet, Martin et Chapelle). Les Mosans allaient ensuite se déchaîner pour empiler moult roses ; Chapelle (5), Martin (6), Tagnon 2, Léonard (2) alourdissaient la manne. Crevin et Masset sauvaient l’honneur.

Treignes 1 – ES Frontières 10

Les Frontaliers avaient réussi le plus dur avant la pause en menant 1-5, le but des Trignolles étant inscrit par le visiteur Francotte contre son camp. Les hommes de Maurice Delobbe n’étaient pas encore repus et allaient ajouter cinq nouvelles perles à leur collection. Les buteurs: Delabaere 5, Denis 3, Staelens et De Roover 1.

Olloy 2 – Tarcienne B 10

Les Ollégiens ont bien résisté durant la première période où le marquoir ne marquait que deux buts d’écart à la pause. Ils allaient craquer physiquement lors de la seconde période pour encaisser six nouveaux buts tarciennois. Les buteurs visiteurs: Hayette 6, Mignot 3 et Fauconnier 1.

Ham 5 – Saint-Gérard B 0

Face aux jeunes brognois, les Balouches vont prendre rapidement tant les commandes du jeu par leur bonne circulation que l’avance au marquoir, Dinjart (3e), Moliterno (14e), Maes (29e) et Muaremi (38e) donnaient une belle marge aux Sambriens avant le café. À la reprise, le mentor des Hannetons, Frank Van Crutsen, s’attelait à faire jouer tout le monde et procédait à quelques changements. La cohésion en pâtissait et le dernier but intervenait à la 66e via Dinjart.