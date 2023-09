Dans le duel de montants entre Bossière et l’Union Rochefortoise, les visiteurs n’ont pas fait de cadeaux. En effet, Jérémy Wauthy et Cyril Mahin s’en sont donné à cœur joie et se sont tous deux offert un triplé. À Meux B, c’est le jeune Martin Delcorps qui cartonne en ce début de saison (encore un doublé ce week-end), tout comme Amaury Lotte avec Biesme. Julien Dessart, qui a inscrit les deux uniques buts de son équipe lors de la défaite au Condrusien, Alexandre Cloots, lui aussi buteur, et François Maistriaux clôturent la troisième marche du podium avec le jeune attaquant biesmois.

À Dinant, on prend les mêmes et on recommence, puisqu’Aurélien Leclerq et Abdourramane Koné ont tous deux récidivé. Côté Loyers, c'était la panne ce week-end face à Evelette, qui n'a pas encore trouvé son buteur.