Arbitre: Gaillard Nzegue.

Cartes jaunes: Eloy, Becker, Hadim, Ntwali, Ruth, Sbaa, Richir, Lampecco, Scaffidi, Mathy.

Buts: Eloy (1-0 pen., 9e), Boussate (2-0, 17e), Angiulli (3-0, 60e).

EVELETTE: Prévot, Toussaint, Diamonde, Angiulli (75e Baudoin), Hadim, Eloy, Kosova (70e Ruth), Olojede, Becker, Ntwali (78e Meuter), Boussate (86e Marino).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Colard, Seutin, Richir, Lampecco (46e Bajraktari), Collard, Craps, Nguea (67e Tadjenant), Scaffidi (67e Mathy), Mauléon (60e Bouyaalan).

Dans cette rencontre mettant aux prises deux prétendants au Top 3, pas de round d’observation. On joue à peine depuis trois minutes que les Loyersois réclament un penalty, mais M. Gaillard Nzegue ne bronche pas. Six minutes plus tard, dans l’autre rectangle, Olojede se fait accrocher à son tour et l’arbitre indique cette fois le point de penalty. Eloy le donne et trompe Salmon (1-0). Les visités vont enfoncer le clou dès la 17e, quand Boussate profite du mauvais placement de la défense namuroise pour doubler les chiffres (2-0). L'omniprésent Olojede a la possibilité d’alourdir le score juste avant la pause, mais Salmon est à la parade.

La seconde période voit les hommes d’Olivier Cauz gérer la rencontre. Loyers a la maîtrise du ballon, mais sans parvenir à se montrer dangereux. À la 60e, Eloy au corner, sert Angiulli qui, de la tête, inscrit le troisième et tue ainsi tout suspense (3-0). À dix minutes du terme, Ruth pense inscrire le quatrième, mais sa frappe puissante finit sur le poteau. Avec cette victoire, les Évelettois rattrapent leurs invités du jour et se rapprochent du haut de tableau.

Après la rencontre, le coach loyersois, Jean-François Beguin, se montrait déçu, mais pointait avant tout les deux phases litigieuses du début de rencontre. "Il y a un penalty flagrant pour nous, mais au lieu de le siffler, l’arbitre leur en offre un, quelques minutes plus tard, disait-il. Et, sur le deuxième, on discute au lieu de se replacer. Nous avons eu la possession du cuir, mais sans pour autant nous montrer dangereux."

De son côté, le "capi" Xavier Toussaint reconnaissait que le penalty aurait pu être accordé aux Loyersois. "Il aurait pu être sifflé, mais une fois que nous avons mené, nous avons géré. Profitons de cette belle victoire, mais surtout, restons bien les pieds sur terre."

Et son coach de conclure: "Nous avions une revanche sportive à prendre et c’est chose faite."