Emines succombe chez les Ecureuils

Les Sambriens dénichent rapidement l'ouverture par Roditis (1-0). Echaudés, les Mosans renversent la situation et virent en tête au repos par Flamand et Pirard. Ils consolident logiquement leur victoire au second time par Flamand et Dagot.

Grand-Leez 1 - Flawinne 3

Les "Gosettis" empoignent le match à bras-le-corps et font la différence au premier acte via Wick (11e et 41e) et Haubruge (28e). En dépit d'un but local à la 55e, les Flawinnois gèrent leur avance pour se réhabiliter après la raclée du dimanche précédent.

Saint-Germain 0 - Temploux 5

Les échanges sont équilibrés mais le réalisme est l'apanage des Aviateurs via Vertyns à la 20e. Ils confectionnent leur premier succès dès la reprise sur un doublé de Rase. Durant le dernier quart d'heure Malotaux et Anciaux donnent au score une allure de défaite. La défaite laisse un goût amer dans la bouche du coach hesbignon Bernard Pansaert qui envisage de démissionner. "Je déplore une pitoyable mentalité et je ne prends plus aucun plaisir. Dans ces conditions, je préfère rester chez moi", annonce-t-il.

Bois-de-Villers 3 - Petit Waret 2

Karl trouve rapidement le chemin des filets à la 3e: 0-1. La riposte est immédiate. Notte retrouve ses sensations de buteur en convertissant un penalty à la 20e avant d'inscrire le numéro deux à la 40e (2-1). A la reprise le jeu se cantonne le plus souvent au milieu du terrain. Notte signe son troisième but à la 80e et Gillet fixe les chiffres à la 85e: 3-2.

Boninne 3 - Leuze 2

La partie est fertile en rebondissements. Les Leuzois prennent un départ de choix : 0-2 à la 30e par Beaujean et Husquin. Locata atténue l'écart peu après (1-2). Le tournant du match survient au début du second acte lorsque le Leuzois Baudouin loupe un penalty. De plus, les visiteurs se retrouvent à dix après l'exclusion de Beaujean. Locata égalise à la 88e et Jonet arrache une victoire compromise.

Taviers 5 - Jambes 0

Taviers, plus opportuniste, entamait la marque avant la pause par Lumbala. Les visités monopolisent le cuir au second acte avec en exergue un hat trick de Lumbala tandis que Huberty donne au score une allure de forfait.

Spy B 2 - Emines 1

Alors que le jeu se cantonne au milieu, Sterpin parachève une déviation de Marchal: 0-1 à la 12e. Les "Ecureuils" rétablissent la parité à la 48e sur un coup franc de Mattéo Mignon ponctué par son frère Maxime. Les visités prennent l'avance à la 65e par Chelli avant de perdre Surinx exclu. Tour à tour Maxime Mignon et Davin loupent des possibilités de tuer le match. La rentrée aux vestiaires est houleuse et Sterpin voit rouge

Loyers B 3 - Rhisnes B 1

À la réception d’un long ballon, Ngamga déflorait la marque à la 10e. Dix minutes après, Malangue doublait la mise sur pénalty et récidivait à la 38e (3-0). Au second acte, les Rhisnois mirent toute la gomme alors que les Namurois se retrouvaient à dix après l’exclusion de Lefèvre (55e). Après des occasions manquées par Braibant et Rihoux, Larock sauva l’honneur sur pénalty à la 85e.