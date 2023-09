Départ en fanfare des Namuroises

Superbe entrée en matière des Namuroises ce dimanche, pour leur retour en Nationale 1. "Elles ont livré le match quasi parfait", confie Dominique Colin, qui commença avec Léa Hubaux à la passe, Laure Wayembercg et Valérie El Houssine aux postes "4", Lucie Rousselin en opposite et ses deux centrales disponibles, Sophie Pirlot et Lucie Dumont. "Léa, qui a mis du rythme, a réussi une première série de services pour nous mener à 8-1, puis une seconde pour faire 15-10, après qu’on ait marqué le pas. Leurs deux ailières prenaient l’eau en réception et leurs deux grandes centrales s’en trouvaient désœuvrées."

Le deuxième set s’avéra plus serré (7-8, 13-10). "J’ai effectué un double changement, pour faire entrer Morgane Colin et Noélie Denis. Mais c’est Hanna Henn qui, dans le money time, a placé l’ace décisif."

La manche suivante se résuma en un long coude à coude. "À 20-15, je pensais que la fin serait cool. Mais Léa a logiquement commencé à baisser pied et j’ai fait monter Morgane, qui a remis du rythme et trouvé des connexions avec Sophie Pirlot et Lucie Dumont qui, pour sa première dans cette division, a signé une superbe prestation. À 23-23, nos adversaires ont mis une attaque dehors. Sur la balle de match, Morgane a servi sur la fille à côté de celle qu’elle devait viser, mais cette dernière a tapé le ballon dans les tribunes", explique le coach namurois, qui souligne également la première très réussie de Laure Wayembercq en N1. Un excellent départ avant de se rendre à Wellen, samedi prochain.