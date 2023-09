Bousculés en début de match par la fluidité offensive et l’adresse extérieure des Limbourgeois (4-11 après 5'), les Cinaciens réagissent sous l’anneau après deux rebonds offensifs, par Malliar puis De Jaeghere (-3). Les visiteurs insistent et le premier shoot à distance de Fabian De Petter (17-21) tombe à point nommé. Les Condrusiens sont sept points derrière pour clôturer les dix premières minutes de la rencontre, l’intérieur de Hasselt loupant le coche sur le buzzer, complètement esseulé à deux mètres de l’anneau. L’affrontement s’équilibre quelques instants, avant que Ciney ne passe un 11-0 pour reprendre les commandes (33-30 après 15'). À l’occasion, Anthony Thsiteya offre l’action du match aux supporters: un violent scotch sur la planche lors d’un repli défensif, suivi d’un tir en première intention depuis la ligne des 6,75m, sur la contre-attaque. Les deux équipes se répondent et, à la pause, l’écart est anecdotique (42-39).

Au retour des vestiaires, les deux équipes semblent déterminées à modifier la teneur d’un match jusqu’ici offensif. Les barbelés sont de sortie et, si après cinq minutes, l’écart stagne (48-43), Ciney prend finalement le dessus après une période d’imprécisions des deux côtés. Bientôt imité par Laroche et De Jaeghere, De Petter lance un nouveau run condrusien, d’un trois points en fin de quart-temps. Les hommes de Yohan Balthazar marchent sur l’eau et écrasent leurs opposants. De 55-43 à l’entame des dix dernières minutes, l’avance des Bleus monte jusqu’à 20 points (73-53). Les derniers instants de la partie ne sont qu’une formalité, Ciney passe en 8e.

"Nous avons été décontenancés par leur cohésion en début de partie, avant d’avoir une certaine baraka offensive, reconnaît Yohan Balthazar. L’adversaire a eu des difficultés à trouver son second souffle et c’est dû à l’apport de tous mes joueurs. On a montré qu’on voulait vraiment cette qualification, qu’on est allé chercher collectivement. Ce huitième de coupe de Belgique, certainement contre une D1, vient récompenser et parachever la belle énergie qui nous anime depuis quelques mois. "