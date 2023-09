Cartes jaunes: Lambrechts, Es-Shimi, Erculisse, Smars, Monteleone, Claude.

Buts: Michels (1-0, 12e), Lambrechts (2-0, 34e), Smars (2-1, 70e), Pio (3-1 csc, 73e).

CINEY: Monteleone, Lambrechts (75e Bruckner), Hanneuse, Fondaire, Poncelet, Bwangombo (57e Dehon), Otte, Arnauts (68e Antoine), Claude, Gaziaux, Michels.

SYMPHORINOIS: Bauvois, Es-Shimi (46e Gailliez), Pio, Mabille, El Araïchi (45e Debole), Ulens, Sera, Smars, Latragna (75e Kabeya), Privitera, Erculisse.

Après leur revers dans les derniers instants du match à Braine, les Cinaciens parvenaient à prendre cette fois les trois points, dans un match solide, à défaut d’être attrayant pour les spectateurs.

Michels ouvrait rapidement la marque, suite à une volée improbable qui terminait sa course au fond des filets. Si le geste était involontaire, il avait le mérite d’être somptueux ! Lambrechts doublait la mise avant le retour aux vestiaires. Les Borains revenaient dans le match en seconde période. Smars trouvait enfin l’ouverture dans la défense namuroise. C’était logique, vu la domination territoriale des visiteurs.

Les Condrusiens se mettaient à l’abri à un quart d’heure du terme de la partie, grâce à un but contre son camp de l’infortuné Pio.

Emmanuel Rousselle ne faisait pas la fine bouche: "On savait que ce ne serait pas simple, face à une belle équipe de Saint-Symphorien qui jouait la tête la saison passée. Même s’ils ont changé beaucoup de joueurs, ils ont encore une belle équipe. Nous nous devions de gommer le petit échec de la semaine passée, quand nous avons laissé filer les points dans les arrêts de jeu. Nous avons une équipe jeune, qui doit encore apprendre à se montrer plus réaliste, même si la victoire est méritée. Nous irons plus sereinement à Schaerbeek."