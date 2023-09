Arbitre: Delaye

Cartes jaunes: Ravyedts, Chamkha, Fernemont, Laurent.

Carte rouge: Kabamba (41e, 2 c.j.).

Buts: Laurent (0-1, 7e ; 0-2, 36e ; 0-4, 72e), Bourterbiat (0-3, 68e), Van Gestel (0-5, 81e), Kouakou (1-5, 90e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Furgiuele, Sacchetti (25e Sauvet), Ravyedts (65e Scivoli), Tsongo, Kabamba, Chamkha, Yedoh, Lebrun (65e Kouakou), Bongiovanni (50e Virgo), Nait-Seghir, Gouzli.

MONCEAU: Lazitch, Lissens, Navona, Pina (71e Van Gestel), Fernémont (68e Prestifilippo), Samouti (21e Bouterbiat), Béfahy, Van Landschoot, Mucci, Traore, Laurent

Une première à la maison ratée pour le nouveau coach fagnard, Christ Ronald Sagwou. Dès le coup d’envoi, le jeune entraîneur fagnard montre sa fougue en encourageant ses joueurs à jouer haut. Mais les erreurs se paient cash depuis le début de saison pour les Mariembourgeois et la partie face à Monceau en a été une nouvelle démonstration. Sur une perte de balle de la défense, l’ancien joueur de Fosses, Quentin Fernémont, déborde sur la gauche et sert parfaitement Laurent pour ouvrir la marque. C’est 0-1 et on ne joue que depuis sept minutes. Coup sur coup, Couvin et Monceau perdent chacun un joueur, respectivement Sacchetti et Samouti, sur claquage. Pas de quoi gêner Laurent, le jeune Carolo qui double la mise peu après la demi-heure. Pas à son affaire depuis l’entame de la rencontre, Kabamba se fait sortir stupidement juste avant le repos pour rouspétances. "Tout simplement ridicule !", ajoute même son entraîneur.

Couvin se rebelle

En seconde période, on pense voir Couvin sombrer en infériorité numérique, mais c’est tout le contraire. Profitant d’une certaine nonchalance adverse, les "Bleus" touchent par trois fois le montant avec Ravyedts, Lebrun et Yedoh. Et quand la chance vous boude, dans l’autre sens, c’est jackpot. Alors que Yedoh voulait dégager les siens, son envoi rebondit dans la jambe de Bouterbiat qui crucifie les Couvinois: 0-3 puis rapidement 0-5 avec un nouveau but de Laurent puis de Van Gestel, fraîchement monté au jeu.

Finalement, Kouakou sauve l’honneur pour les visités. "Il faut travailler le mental de certains", souligne le coach couvinois. "Le job est fait mais faudra élever son niveau face à Braine", juge le coach carolo, Michel Dufour.