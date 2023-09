Bonneville absent au mauvais moment

Eghezée B 4 - Bonneville 0

Les Andennais se rendaient au stade Rubay avec un certificat d’invincibilité à défendre. Une première période pour le moins difficile allait ruiner leurs espoirs. Après plusieurs franches opportunités, un but de Baye et un doublé de Paris allaient creuser un écart conséquent. Les "Orangés" tentaient bien de revenir après le café. Les Sang et Marine de Mathieu Roland géraient parfaitement leur avance, tout en loupant des opportunités d’aggraver le score. C’était chose faite à la 89e, quand Anzolo salua sa rentrée d’un but.

Méan 15 - Gesves B 0

Les visteurs ont décroché la première place en provoquant le naufrage gesvois. Les visiteurs comptaient déjà 8 buts de retard à la pause: Becker (3), Huygebaert, Rasquin, Brune, Toussaint et Collart étaient passés par là. Pas encore repus, les protégés de Michaël Bouchat empilaient encore au second acte, par Becker et Brune (2), Palange, A. Wauthy et Rasquin.

Wartet 3 - Han/Lesse 2

Les jeunes "Grottis" se faisaient surprendre dans les vingt premières minutes sur des buts de Leroy, Kinet et Dubois. Les "Dolomiens" se sont ensuite laissé endormir et à la 64e, Debatty relançait l’espoir visiteur. La rose de Libert était trop tardive pour revendiquer un point.

Leuze B 2 - Profondeville B 0

Les Hesbignons ont d’emblée pris les rênes du match, mais ont dû se méfier des contres mosans. À la 34e, Vancleve trouvait la faille. Les visiteurs poussaient à la reprise, sans réel succès. À la 85e, le but de Wiame assurait le gain des trois points.

Fernelmont-Hemptinne B 4 - Boninne B 3

"C’est un succès acquis au caractère, important pour la confiance avant un calendrier difficile", se réjouissait le T.1 Anthony Ronvaux. Au but du visité Campine sur penalty, El Khoury répliquait trois minutes plus tard. Van Heeswijck rendait l’avance aux Coalisés. Le chassé-croisé se poursuivait via deux penalys de Grenson pour les Boninnois et un but de Ajhrourh. À la 88e, Londot, sur penalty, forçait la décision.

Yvoir 4 - Andenne B 2

Les Mosans ont renoué avec la victoire. Ils menaient 2-0 avant la mi-temps grâce à un but de Scaillet et un coup franc magistral de Briot. Le but du visité Mahy semblait conforter les Mosans dans leur succès. Un doublé d’El Khider relançait le suspense. À la 85e, Lannoy assurait les trois points avant de… recevoir sa seconde jaune, quatre minutes plus tard.

Floreffe B 1 - Wépion B 3

Le duel démarre rapidement, avec un penalty converti par le "Fraisier" Timsonet et un autre réussi par le Sambrien Charue. La reprise est encore plaisante et animée, avec une rose signée Harrad. Memeti rassure les pensionnaires du Bienvenu.

Ohey B 0 - Andoy 0

Ce duel restera équilibré durant 90 minutes. On notera une frappe du Standardman Warnier sur la latte à la 44e. Même scénario à la reprise, les gardiens restant maîtres dans leur domaine.