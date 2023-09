Biesme gagne, mais sans la manière

Cartes jaunes: Blanchard, Graulus, Collard, Vandenkerckhove

Buts: Lakhouil (0-1, 4e), Pratz (1-1 sur pen. 48e), Lotte (2-1 sur pen., 76e)

BIESME: Jacquet, Blanchard, Leemans, Descarpentries (45e, Mollet), Wackers, Pratz, Deppe (86e, Wauthy), Lotte (80e, Nitelet), Depaemelaere, Graulus, Lambert (45e, Lisot)

FERNELMONT-HEMPTINNE: Vandenkerckhove, Lakhouil (66e, Marchal), S.Sacré, Lorent, Beguin, Houart, Vasseur, Wauquaire, Van De Sande (68e, Lunzanga Nsadisa), Collard (75e, Stas), K.Sacré (83e, Pirson)

Menés après seulement trois minutes de jeu, grâce à un pénalty de Sohaib Lakhouil, les Biesmois ne parvenaient pas à rattraper leur retard, malgré les quelques tentatives, infructueuses. Après un sérieux remontage de bretelles par leur coach, les hommes d’Olivier Defresne ont su égaliser, grâce à un penalty converti de Patrick Pratz. Fernelmont tentait de revenir, en vain. Dans le dernier quart d’heure, Amaury Lotte vient offrir l’avantage à son équipe. Mais les Rouges ne lâchaient rien, et dans les arrêts de jeu, passaient à côté de l’égalisation, le penalty qui leur était accordé terminant dans les mains du portier biesmois, Valentin Jacquet. Grâce à cette victoire, Biesme dépasse Fernelmont au classement, statuant ainsi à la 7e place, avec huit points. Fernelmont se classe 9e (sept points), à égalité avec Chevetogne. "On peut rentrer à la mi-temps avec deux ou trois goals d’avance. Je crois que c’est là qu’on aurait pu tuer le match. Ce qui nous a fait réellement mal, c’est le 1-1 à la reprise. Ils égalisent puis ils ont poussé toute la mi-temps. Le score final est logique", décrypte Sébastien Sacré, le capitaine Fernelmontois. Pour Biesme, Robin Leemans juge ce match de "décevant": "Première mi-temps très décevante. À la pause, on s’est fait remonter les bretelles par le coach, et en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre plus d’impact. Ça s’est vu. Mais il y a encore beaucoup à travailler, surtout mentalement."

Samedi prochain (20h), Biesme se rend à Flavion-Morialmé.