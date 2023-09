Beauraing manque de réalisme et s’en mord les doigts

Du côté visiteur, Fabrice Mathieu était très satisfait de la prestation de son équipe. "Beauraing nous a mis en difficultés en première période, mais notre gardien nous a permis de rester dans le match. On a aussi réussi à égaliser très rapidement. J’ai apprécié notre réaction en seconde mi-temps. On était beaucoup mieux dans la rencontre. Le seul bémol est le nombre de buts encaissés encore aujourd’hui. Nous devons être plus solides derrière."

Beauraing 3 – Sinsin 3

Les visités rentrent bien dans la rencontre et marquent après 10 minutes par Dehuys. Sinsin réagit et égalise dans la foulée via Nicosia. Wolf fait 2-1 à la 22e. Nicosia s’offre un doublé sur penalty à la 39e, Depieurrieux redonne l’avantage à Beauraing juste avant la mi-temps. Durant le second acte, Kaygisiz profite d’une mauvaise relance pour faire 3-3. Les deux équipes poussent mais le score ne bouge plus.

Rienne 1 – Achêne 6

Achêne fait le pressing d’entrée et Galer ouvre le score après 2 minutes. Achêne continue et fait 3-0 par Toussaint et Mercier. Chayot réduit l’écart à la 60e. Gerard fait le break 12 minutes plus tard. Hermant et Pairoux vont alourdir le score dans le dernier quart d’heure.

Lustin 1 – Condrusien 6

La première période est équilibrée. Les deux équipes se créent des occasions, mais les Condrusiens sont réalistes, à l’inverse de Lustinois. Pleugers fait 1-0 au quart d’heure, puis 2-0 à la 34e. Ibraimi creuse l’écart dès la reprise. Ce but met un coup sur la tête aux visités. Le Condrusien en profite: Ibraimi s’offre un doublé et Pleugers met deux goals de plus en l’espace de 15 minutes. Duchateau sauve l’honneur lustinois.

Natoye 1 – Naninne 2

En première période, Naninne a la possession mais il faut attendre la seconde période pour voir le premier but. Boujanah fait 0-1 à la 48e. Condé égalise sur un corner de Ronval dans la foulée. Thiran permet à son équipe de partir avec les trois points grâce à un très beau coup franc.

Faulx 0 – Ansereme 2

Malgré une ouverture du score d’Anserreme par De Zarlo, Faulx domine les débats, mais pèche dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, Faulx pousse pour égaliser, alors qu’Anseremme veut se mettre à l’abri. Les deux équipes manquent un penalty. Romainville met les siens sur orbite à dix minutes du coup de sifflet final.

Houyet 3 – Ciney 2

Carpentier ouvre le score sur penalty pour Houyet. Ensuite, les Cinaciens sont réduits à dix. Godefroid égalise à la demi-heure et Ivaldi fait 2-1 dès l’engagement. En seconde période, CIney pousse et Godefroid fait 2-2. Houyet fait 3-2 dans le temps additionnel via Mathieu, sur penalty.

Bièvre 5 – Miécret 2

Le score est de 0-0 à la mi-temps, malgré beaucoup d’occasions visitées. Lessire fait 1-0 dès la reprise. Genotte égalise dans la foulée. Lessire redonne l’avantage aux siens à la 52e. Hayaux creuse l’écart à la 70e, puis Auguste fait 3-2. Mayanga et Smal mettent leur équipe à l’abri en fin de match.

Assesse B 0 – Dinant 2

Les Assessois laissent la possession aux Dinantais qui font 0-1 par Pirlot à la 26e. Assesse se découvre et Dinant en profite pour faire 0-2 à la 62e. Assesse continue de pousser, mais en vain.