Les rencontres de la cinquième journée de P1 Namur en direct

La vérité d’un week-end est-elle celle du suivant? Après quatre journées de championnat, on peut commencer à se poser la question de savoir si des tendances se dégagent déjà dans ce championnat de D1 provinciale "où tout le monde peut battre tout le monde" comme le dit Romain Brouir à Grand-Leez. Plus aucun maximum avec la première défaite de Nismes la semaine dernière : il s’agit de ne pas laisser filer le bon wagon en tête et dans ce contexte on sera attentif au choc Evelette-Jallet - Loyers, revanche d’une déroute en coupe pour les Coalisés. Biesme tentera d’en profiter en accueillant des Hesbignons déforcés, quant à Grand-Leez justement, le (long) déplacement à Nismes ressemblera à tout sauf à une sinécure… Enfin à Anhée on tentera de fêter le mariage du président Marc Matisse en lui offrant (en fin de journée dimanche) une confirmation contre Spy, rien d’évident. A suivre par ici lors de cette cinquième journée de P1: