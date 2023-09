Un choc prometteur à Somzée

Deuxièmes (à égalité de points, douze, avec Moustier, premier), les Somzéens reçoivent les Etoilés de Philippeville, troisièmes (quatre succès en autant de rencontres). Le choc s’annonce passionnant. "Si, à Denée, nous avons pris trois bons points, sur un petit terrain et contre une équipe difficile à manier à domicile, nous avons pris deux goals sur deux erreurs d’arbitrage, rappelle le T1 somzéen Frédéric Belle. Ce dimanche, je m’attends à un match qui se gagnera sur un petit détail. Philippeville a démarré plus que correctement le championnat et n’est certainement pas là par hasard. Nous respecterons notre adversaire tout en essayant de jouer notre jeu."