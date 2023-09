WARNANT: incertain: Biscotti (cheville).

MEUX: blessés: Mazy, Paulus ; incertains: Van Hyfte, Gaux.

Coupe de Belgique ! Incontestablement les trois mots les plus prononcés à Meux depuis la qualification à Habay et le très alléchant déplacement à l’Union qui suivra. Mais cette nouvelle belle épopée pourrait-elle encore coûter de précieuses unités aux Meutis ? Calme mais déterminé, Laurent Gomez met les choses au point: "Je n’ai pas trouvé que mes joueurs avaient la tête ailleurs mercredi, répond le coach des Verts. On prend quatre buts contre La Louvière parce qu’on n’a pas su fermer la boutique quand il la fallait et qu’on n’a pas été assez tueur devant le but. Pour le reste, quand on a proposé du jeu, comme au début de deuxième, on a su faire mal à cette grosse équipe louviéroise. L’expérience de la saison dernière va nous servir, mais je ne vais pas répéter 1 000 fois qu’on doit mettre la coupe de côté, les joueurs le savent."

"Personne ne va volontairement lever le pied"

Pour Antoine Boreux, ce gros mois précédant le déplacement à l’Union, c’est plutôt inconsciemment qu’il peut jouer sur les résultats. "Personne ne va volontairement lever le pied où mettre moins d’intensité en pensant au match de Coupe, insiste le capitaine de Meux. Surtout qu’il est encore loin. Mais on a vu l’an dernier que cette période avait été un peu chaotique. La différence avant et après St-Trond avait été flagrante au niveau des résultats. Si cela se répète, vu le niveau très élevé de la série, ça pourrait nous mette dans une situation délicate. Mais je ne veux pas y penser. Quand je regarde le match de mercredi, ce n’est pas physiquement qu’on a péché. Les jambes étaient bonnes, la mentalité aussi. On va se serrer les coudes et tout donner pour aller chercher un gros résultat à Warnant. Il ne faut pas que cela gamberge dans les têtes."

Face à Warnant, une formation qui sait se montrer froide et cynique, Antoine espère que la réussite ne boudera plus son équipe. "On est à 2 sur 9 mais pour le même prix, on a au moins quatre points en plus. Je suis confiant." Ce que son coach confirme: "On se connaît par cœur avec Warnant, un groupe qui sait faire mal sur une seule action. Mais on a les armes pour y réaliser un bon résultat." Et d’ici le 1er novembre et le déplacement au stade Marien, non, ça ne doit pas sentir l’U(og)nion pour les Meutis en championnat.

Quatre matchs pour Rosy

Exclu face à Stockay pour avoir dit à l’arbitre "t’es malade" à la suite du penalty concédé dans les arrêts de jeu, Ciryl Rosy a appris que le comité sportif lui infligeait 4 journées de suspension. Laurent Gomez, sanctionné contre Marloie, s’est vu proposer… 8 matchs, dont 4 avec sursis. Le TK, John Kouchane, lui, a écopé de 5 journées. Tous ont décidé de faire appel.

À l’Union mercredi 15 h

Bonne nouvelle pour tous les jeunes de Meux (et les autres) : le match à l’Union se jouera le mercredi 1er novembre, durant les vacances scolaires, à 15 h.