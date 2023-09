Swinkels en solitaire à Vresse

Cyclisme féminin rime souvent avec domination néerlandaise. Si cette supériorité a tendance à légèrement s'atténuer, Karlijn Swinkels a fait honneur à la réputation des cyclistes de son pays, ce vendredi, à Vresse-sur-Semois. Le membre de la formation Jumbo-Visma a profité de la supériorité de son équipe dans la bonne échappée pour s'imposer en solitaire et faire coup double sur la course namuroise reprise en catégorie 2 dans le calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Pour une édition d'ailleurs très internationale, puisqu'elle a devancé sa coéquipière suisse Noemi Ruëgg, la Française Morgane Coston, l'Irlandaise Megan Armitage et l'Allemande Clara Koppenburg dans le coup décisif arrivé avec plus de deux minutes d'avance sur le peloton (Fiona Mertens se classe 43e à 5:49).