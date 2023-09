Sauvenière B prêt pour l’exploit

Les Brognois n’en ont pas fait mystère. Leur unique objectif sera la montée. Si possible via le titre sinon par l’entremise du tour final. Les hommes de Marcel Picavet ont idéalement entamé leur parcours avec le maximum de points. Leur futur adversaire reste sur un probant 6/6 et veut vérifier l’adage "jamais deux sans trois". "Nous ne nous projetons pas trop loin", tempère le mentor de Saint Gérard "Nous prenons match par match en misant surtout sur nos points forts car je ne connais pas notre nouvelle série même si je repère malgré tout les buteurs des autres formations". Il poursuit "Même si des matchs compliqués s’annoncent, je ne change pas de système vu que cela fonctionne pour l’instant". Il a aussi prévenu ses joueurs "Nous ne prendrons pas ce rendez-vous à la légère car je respecte tout le monde. Nous saurons être patients et attendre le bon moment pour nous imposer". Son homologue gembloutois, Michaël Liroux indique que ses hommes n’auront aucune pression "Nous avons tout à gagner", estime le coach des Wawas. "Je pense qu’il sera important de marquer les premiers car je m’attends à un match un peu fermé. À nous d’être opportunistes car notre adversaire sera obligé de faire le jeu vu ses ambitions. Nous mettrons toutes les chances de notre côté pour donner une bonne réplique et qui sait, continuer sur notre lancée en ramenant l’une ou l’autre unité".