P2B: Duel au sommet à Onhaye, face à Gedinne

Duel au sommet à Onhaye B qui offre l’hospitalité à Gedinne, leader. Toujours invaincus, les Walhérois ont perdu leurs deux premiers points à Malonne qui avait aussi accroché Petigny. "Alors qu’on menait 1-3, on a concédé à dix minutes du terme un pénalty qui a relancé les Malonnois qui ont arraché le partage à la dernière seconde, résume Arnaud Strulens. Il y a un peu de frustration mais reste que notre début de saison est réussi. Le groupe est réceptif et affiche une bonne mentalité. Les jeunes font preuve de beaucoup de maturité et sont bien décidés à ennuyer les grosses cylindrées." Après avoir vaincu Petigny, les Rouges attendent Gedinne de pied ferme. "Sur notre synthétique, on veut poursuivre dans cette spirale positive. Il faudra toutefois être vigilant, car les Ardennais ont de solides atouts offensifs." Petit et Puche sont blessés.