"Mal démarrer, la maladie de Grand-Leez"

Défaits dimanche dernier au terme de 90 minutes de montagnes russes (3-4), les Grand-leeziens piétinent en ce début de saison. Le bilan actuel est insuffisant pour un prétendant aux avant-postes (4/12), mais la situation n’inquiète pas outre mesure Romain Brouir, de retour en P1 après un passage éclair à Assesse: "Nous faisons un départ mitigé. On a fait face à pas mal d’absences et aux nombreux changements qui en découlent, on se cherche donc encore. Au vu de la qualité à l’entraînement et des retours qui ramène une saine concurrence, on ne se tracasse pas. Il y aura lieu de s’inquiéter si les problèmes perdurent. " Habitué à jouer le tour final ces dernières années, Grand-Leez garde donc ses objectifs inchangés: "l’équipe a gardé la même ossature et peut toujours viser le top. On sait que la maladie de Grand-Leez est de mal démarrer, mais nous espérions changer la donne cette fois. C’est loupé ", ironise celui qui est une des trois recrues estivales du club gembloutois.