L’invincibilité de Bonneville en danger

En se déplaçant au stade Rubay, les Andennais qui affichent le seul maximum après 4 matchs, comme Méan, vont se heurter à un tout gros morceau. Malgré une défaite, les Sang et Marine ne comptent pas se laisser distancer par leur hôte et espèrent au contraire revenir dans leur sillage "Notre adversaire a tout gagné mais nous comptons bien les faire trébucher pour la première fois", prévient le T1 des hesbignons, Mathieu Roland. Pour y parvenir, il pourra compter sur le retour des blessés et vacanciers: "La concurrence va jouer et ce sera un atout", considère-t-il. "Si nous voulons jouer quelque chose, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre". Il espère que ses troupes auront à cœur d’effacer leur défaite inattendue contre Floreffe B: "Nous avons une revanche à prendre et nous visons de rester dans le top 3 jusqu’à la trêve". Malgré sa position privilégiée au classement, Grégory Licour considère les Orangés comme des outsiders. "Déjà l’année dernière, je considérais Eghezée comme la plus belle équipe de la série. Et, je pense qu’ils se sont renforcés. Pour notre part, nous ne nous sommes pas fixés d’objectif en début de saison. Cela nous réussit bien actuellement", constate le T.1 bonnevillois. "Notre solidarité et notre bonne organisation sont nos principaux atouts. Il faudra voir comment nos quadras vont évoluer sur un grand terrain face à une formation qui joue vite et bien".